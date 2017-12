– Sannsynligheten for krig mellom USA og Nord-Korea øker

Et interkontinentalt ballistisk missil ble 29. november skutt opp sør i Nord-Korea. Pyongyang opplyste senere at testen av missilet Hwasong-15 var vellykket, og at våpensystemet kan nå hele USAs fastland.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster uttalte på et sikkerhetsforum i Washington lørdag at muligheten for krig med Nord-Korea øker hver dag.

USA har krevet skjerpede internasjonale sanksjoner, inkludert nedskjæringer i oljeforsyningene til den isolerte staten, men både McMaster og senator Lindsey Graham mener risikoen for krig vokser til tross for den diplomatiske innsatsen.

– Jeg tror dette ville være den mest destabiliserende utviklingen i perioden etter andre verdenskrig. Det er noe som er en direkte risiko for oss, og setter verden i fare, sa McMaster.

På CBS-programmet Face the Nation sa Graham at han tror USA begynner å gå tom for tid.

– Kineserne prøver, men ineffektivt, sa han.

Beijing har støttet en rekke sanksjoner som omfatter forbud mot import av nordkoreansk kull, jernmalm og sjømat. Men Kina har nektet å stenge en rørledning som frakter råolje til halvøya.

Vestlige eksperter er enige om at missilet som ble testet på onsdag er i stand til å nå USA. Det er uklart om landet har lyktes med å lage atomvåpen små nok til å bli satt på et missil.