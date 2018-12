EU-kompromiss om lastebilsjåfører

Kompromisset kom på plass like før midnatt mandag, etter en lang dag med forhandlinger i EUs ministerråd.

– Dette handler om å sikre mer rettferdige regler for sjåfører og transportselskaper, sier transportminister Norbert Hofer fra Østerrike, som har formannskapet i EU dette halvåret.

Han mener enigheten vil sikre bedre arbeidsforhold for yrkessjåfører i EU.

Kompromisset omfatter blant annet regelverket for kabotasje, det vil si transport hvor en sjåfør frakter gods mellom forskjellige destinasjoner i et annet land enn hjemlandet.

I dag er det strenge begrensninger på slik transport, men EU-land i øst har presset på for en oppmyking.

Det har vakt uro i Norge, av frykt for at liberalisering av reglene skal føre til at norske lastebilsjåfører utkonkurreres av utenlandske aktører med lavere lønn.

Transportministrene er nå enige om å gå inn for å beholde dagens grense på maks tre kabotasjeoppdrag innenfor sju dager.

Etter hver sjudagersperide skal det i tillegg innføres et krav om pause på fem dager før samme kjøretøy kan utføre nye kabotasjeoppdrag i samme land.

Transportministrene må nå forhandle med EU-parlamentet om et endelig forlik i saken.

