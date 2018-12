EUs transportministre vil stramme opp regelverket for lastebilsjåfører

Kompromisset kom på plass like før midnatt mandag, etter en lang dag med forhandlinger i EUs ministerråd.

– Dette handler om å sikre mer rettferdige regler for sjåfører og transportselskaper, sier transportminister Norbert Hofer fra Østerrike, som har formannskapet i EU dette halvåret.

Han mener enigheten vil sikre bedre arbeidsforhold for yrkessjåfører i EU, men også gjøre hverdagen enklere for bedriftene.

Sluttforhandlinger i vente

Enigheten gjelder en større pakke med nye regler for yrkessjåfører og transportselskaper i EU.

Men vedtaket er bare en etappe på veien. Saken må fortsatt behandles ferdig i EU-parlamentet før et endelig forlik kan inngås.

Her hjemme følger regjeringen nøye med, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

EU-reglene omfatter nemlig også Norge.

– Dette er et skritt nærmere enighet om nye regler, men mye arbeid gjenstår, sier Dale.

Nye regler for hviletid

I transportministrenes forslag til kompromiss fastslås det blant annet at yrkessjåførers arbeidstid må organiseres slik at de er i stand til å returnere hjem minst hver fjerde uke.

I tillegg fastslås det at den ukentlige hviletida må tilbringes utenfor lastebilen.

– Det er gledelig at EUs ministerråd nå slår klart og tydelig fast at det er uakseptabelt å gjennomføre den normale ukehvilen i lastebilen. Det er også positivt at det legges opp til at arbeidsgiveren må organisere arbeidet slik at sjåførene jevnlig får mulighet til å reise hjem, sier Dale.

Kabotasje

Kompromissforslaget omfatter blant annet regelverket for kabotasje, det vil si transport hvor en sjåfør frakter gods mellom forskjellige destinasjoner i et annet land enn hjemlandet.

I dag er det strenge begrensninger på slik transport, men EU-land i øst har presset på for en oppmyking.

Det har vakt uro i Norge, av frykt for at liberalisering av reglene skal føre til at norske lastebilsjåfører utkonkurreres av utenlandske aktører med lavere lønn.

Transportministrene går nå inn for å beholde dagens grense på maks tre slike kabotasjeoppdrag innenfor sju dager.

Etter hver sjudagersperide skal det i tillegg innføres et krav om pause på fem dager før samme kjøretøy kan utføre nye kabotasjeoppdrag i samme land.

Road Alliance

Norge har ikke hatt noen direkte stemme i forhandlingene i ministerrådet, men har deltatt i en uformell gruppe kalt Road Alliance, der ni av EUs medlemsland er med.

Denne gruppen har nå fått godt gjennomslag i ministerrådet for sine synspunkter, mener Dale.

– Men tekstene er basert på et kompromiss, så ingen land har fått fullt ut gjennomslag for sine posisjoner, sier han.

