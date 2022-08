Høyere temperaturer kan endre barskoger dramatisk

Klimaendringer fører til høyere temperaturer og større fare for skogbranner. Bildet viser Lone Pine i California, som for et år siden ble rammet av kraftige branner. En fersk studie viser at når gjennomsnittstemperaturen stiger med 1,6 grader celsius, øker risikoen for redusert vekst og større dødelighet i de nordlige barskogområdene.