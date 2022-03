Ukraina hevder russisk tilbakegang fra Kyiv og ønsker fredssamtaler velkommen

Russiske styrker skal ha trukket seg tilbake fra Kyiv-regionen. President Zelesklyj ønsker nye fredsforhandlinger velkommen denne uken.

Søndag hevdet ukrainske myndigheter at russiske styrker har trukket seg tilbake fra Kyiv-regionen. Natt til mandag ønsket Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj nye fredssamtaler med russerne velkommen.

NTB-TT

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

To bataljoner med taktiske grupper fra den russiske hæren er trukket tilbake fra Kyiv-regionen og inn i Hviterussland, noe som er typisk for militærenheter som er blitt påført betydelige tap, står det i en oppdatering fra generalstaben i Ukraina ifølge BBC.

I tillegg er det stor reduksjon i mengden enheter som flyttes fra Russland og inn i Ukraina, hevder generalstaben.

Nye fredssamtaler forventes å starte i Tyrkia mandag eller tirsdag.

I en tale natt til mandag sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at han ønsker fredsforhandlingene velkommen og står fast ved at målet hans er å bevare Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.

– Målet er selvfølgelig fred og at landet vårt kan komme tilbake til normalen så fort som mulig, sa han.

Søndag sa Zelenskyj at han var villig til å vurdere status for Ukraina i forhandlingene med Russland. Et av hovedkravene Kreml stiller, er at Ukraina ikke skal øke kontakten med Nato.