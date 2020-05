WHO stanser utprøving av hydroksyklorokin mot covid-19

Verdens helseorganisasjon WHO stanser inntil videre utprøving av malariamedisinen hydroksyklorokin i behandlingen av covid-19.

Årsaken er bekymring om risikoen knyttet til medisinen, melder nyhetsbyrået AFP.

En fersk studie med nesten 100.000 koronasmittede pasienter viser at malariamedisinene hydroksyklorokin og klorokin er uten effekt på koronaviruset. I stedet tyder funnene på økt risiko for alvorlige hjerteproblemer og økt dødsrisiko, ifølge studien som ble publisert i forskningstidsskriftet The Lancet forrige uke.

Uttalelser fra USAs president Donald Trump og flere andre kjente personer har bidratt til mye omtale av legemidlene. Enkelte regjeringer har kjøpt opp store partier i håp om at de kan hjelpe mot koronaviruset.

Medisinene er også testet ut på pasienter på en rekke sykehus verden over, blant dem Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital og Sykehuset Levanger, som alle har testet hydroksyklorokin siden mars. Testingen har skjedd i samarbeid med WHO.