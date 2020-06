Nytt ebolautbrudd i Kongo

Helsemyndighetene i Kongo har erklært det ellevte ebolautbruddet i landets historie, bare uker før de hadde håpet å erklære slutten på det tiende.

NTB-AFP

Helseminister Eteni Longondo sier at fire personer har mistet livet til nå i byen Mbandaka, som ligger nordøst i Kongo.

Landet hadde satt en frist i april som etter planen skulle markere ebolapandemien i landet for over, noe som kan skje hvis det har gått 42 dager uten et nytt bekreftet tilfelle. Bare dager før fristen ble imidlertid en ny person bekreftet smittet.

Ebolaepidemien i Kongo brøt ut i august 2018 og har siden krevd 2.280 liv, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO).