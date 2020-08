Redd Barna: Tredoblet barnedødelighet i Al-Hol-leiren

Åtte barn under fem år døde på få dager Al-Hol-leiren i Syria, ifølge Redd Barna. Mangel på medisinsk hjelp har ført til tredobling av barnedødeligheten der.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I løpet av fem dager døde åtte barn i Al-Hol-leiren i Syria. Redd Barna og Unicef er bekymret for utviklingen og ber om at barna får bedre beskyttelse. Foto: Alessio Romenzi / UNICEF / NTB scanpix

NTB-Fredrik Ljone Holst

Nærmere 40.000 barn lever i Al-Hol-leiren nord i Syria. Foto: Alessio Romenzi / UNICEF / NTB scanpix

De åtte barna døde mellom 6. og 10. august, noe som førte til at dødeligheten blant barn under fem år var tre ganger så høy i den perioden som den har vært hittil i år.

To av barna var irakiske, ett var syrisk, og minst tre hadde en annen nasjonalitet. Dødsfallene kobles til hjertesvikt, indre blødninger og alvorlig underernæring, skriver Redd Barna i en pressemelding.

Organisasjonen sier barna kunne ha vært behandlet på feltsykehus, dersom disse var i drift.

– Kollektiv svikt

Manglende medisinske ressurser og begrenset ernæringskontroll kan føre til flere dødsfall, som ellers kunne vært unngått, advarer Redd Barna.

– Vi ser en kollektiv svikt på alle nivåer når det gjelder å beskytte barn. Dette er et resultat av at FNs sikkerhetsråd fortsatt ikke har fått åpnet den nærmeste grenseovergangen. Det fører til utilgivelige forsinkelser på et tidspunkt der barna trenger hjelp som mest, sier lederen for Redd Barnas virksomhet i Syria, Sonia Khush.

Hun legger til at Al-Hol-leiren er på randen av et covid-19-utbrudd, samtidig som det medisinske tilbudet er redusert og det er mangel på beskyttelsesutstyr for helsepersonell.

– Vi kan ikke la dødstallene fortsette å stige. Alle parter må handle umiddelbart for å unngå flere tragedier, sier Khush.

– Ethvert barnedødsfall er tragisk. Enda verre er det når dødsfallet kunne vært unngått, sier Unicef-direktør Henrietta Fore i en pressemelding om utviklingen i Al-Hol.

Covid-19 gjør vondt verre

Tre helsearbeidere som arbeider i den kurdisk-drevne leiren nord i Syria fikk tidligere i måneden påvist koronasmitte, opplyser FN.

– Covid-19, med tilhørende restriksjoner og karantenetiltak, gjør en allerede prekær situasjon enda verre. De bekreftede smittetilfellene har ført til at enkelte helse- og undervisningstilbud er satt på vent, og det er færre arbeidere i leiren. Tross det fortsetter Unicef og våre partnere å sørge for livsnødvendige tjenester, inkludert helse, ernæring og levering av vann, sier Fore.

Hun sier det er avgjørende at helse- og ernæringstilbud prioriteres.

Ber om at barna sendes hjem

Al-Hol huser rundt 66.000 flyktninger fra Syria, Irak og over 60 andre land, mange av dem ektefeller og barn av IS-krigere, blant dem også flere norske.

Redd Barna ber opprinnelseslandene hente hjem barn og familier fra tredjeland, i tråd med forpliktelsen i FN-konvensjonen for barns rettigheter.

– Det handler om liv og død. Det haster å få de norske barna hjem. Så vidt vi vet, så har ikke UD aktivt oppsøkt de norske kvinnene i Al-Hol og gitt dem nødvendig informasjon og støtte til å få hjelp, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna Norge.

Også Unicef etterlyser en langsiktig løsning for de nærmere 40.000 barna i leiren, slik at de får beskyttelse og humanitær bistand, at de kan gjenforenes med familien, få dokumenter og sendes hjem.