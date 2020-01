Republikansk senator sier nei til flere vitner i riksrettssaken mot Trump

En nøkkelspiller for Demokratene i kampen om å innkalle flere vitner i riksrettssaken mot Donald Trump, senator Lamar Alexander, sier nei til mer vitneførsel.

Foto: Evan Vucci / AP

NTB-AP-AFP

Senator Lamar Alexander (R) uttalte fredag at han ikke ser behovet for flere vitner i riksrettssaken mot president Donald Trump. Dermed kan saken trolig bli avgjort allerede fredag, Foto: Foto: Manuel Balce Ceneta/ AP/ NTB scanpix

Demokratene har vært avhengige av å få minst fire republikanske senatorers stemme med dem i kravet om at presidentens tidligere sikkerhetsrådgiver, John Bolton, skal få vitne i riksrettssaken.

Det skal stemmes over spørsmålet når prosessen starter igjen fredag. En av de fire senatorene på republikansk side som kunne vært aktuelle for å stemme med Demokratenes krav, Lamar Alexander fra Tennessee, uttalte fredag at han likevel ikke vil stemme for Demokratenes krav.

Republikanerne har 53 plasser i Senatet mot Demokratenes 47. Dermed må fire republikanere slutte seg til Demokratenes krav for at forslaget om å innkalle Bolton og andre vitner skal få flertall.

Dersom det ikke åpnes for vitner i riksrettssaken, ender den trolig med frifinnelse og avsluttes alt fredag.

«Ikke behov»

Alexander sier han «ikke ser behovet for informasjon for å bevise noe som det allerede er avklart at ikke tilfredsstiller de høye kravene til å fastslå brudd på den amerikanske grunnloven».

Fra tidligere ble det kjent at den republikanske senatoren Susan Collins fra Maine og Lisa Murkowski fra Alaska ville stemme for å få flere vitnemål hørt i riksrettsprosessen mot Donald Trump. Det samme hadde også senator Mitt Romney fra Utah varslet.

Boltons bok

Bakgrunnen for saken er at Trump anklages for å ha forsøkt å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert Joe Biden, som forsøker å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget til høsten.

Ifølge New York Times har USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton i et bokutkast skrevet at Trump i fjor sa at han ønsket å holde tilbake militærhjelp til Ukraina inntil ukrainske myndigheter startet en etterforskning av Biden. Han kan bli Trumps motkandidat i høstens presidentvalg.

Demokratene argumenterte onsdag for at Boltons bok ikke kan ignoreres, og de presset på for å få Senatet til å innkalle flere vitner i riksrettssaken.

