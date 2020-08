Nikki Haley: Biden er godt nytt for Iran og IS

USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley angrep Demokratenes utenrikspolitikk da hun talte på første dag av Republikanernes landsmøte.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley angrep Demokratenes utenrikspolitikk og hyllet Donald Trump som en sterk og handlekraftig leder da hun talte på første dag av Republikanernes landsmøte. Foto: Susan Walsh / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Haley snakket varmt om Trump utenrikspolitiske linje da hun talte på landsmøtets første dag Charlotte i North Carolina, og hun spilte også på sin erfaring fra FN.

– FN er ikke er sted for det lettskremte. Det er et sted der drapsmenn, diktatorer og tyver fordømmer USA for deretter å forlange at vi betaler deres regninger. Med president Trump ble det slutt på det. Han gjorde det Barack Obama og Joe Biden nektet å gjøres, sa Hayley i sin tale.

Hun sa videre at Obama og Biden lot Nord-Korea true USA, mens Trump innførte de «tøffeste sanksjonene mot Nord-Korea i historien».

Den tidligere FN-ambassadøren hyllet Trump for å være tøff også mot Kina og mot islamsk ekstremisme, mens tidligere visepresident Joe Biden bare kan vise til «svakhet og nederlag», hevdet Haley.

– Joe Biden er godt nytt for Iran og IS og flott for kommunistiske Kina, sa hun videre.