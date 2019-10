Prins Harry kommenterer rykter om søskenkrangel

Tronarvingen kommenterer ryktene om uenighet mellom ham og lillebroren i et intervju med TV-kanalen ITV.

– Vi går definitivt forskjellige veier, men jeg vil alltid være der for ham, slik jeg vet at han alltid vil være der for meg, sier prins Harry.

Han peker på presset kongefamilien lever under, og at de har travle liv, men tilføyer at han er svært glad i William, og at de alltid vil være brødre.

– Som brødre har man gode dager og dårlige dager, sier Harry.

Det ryktes også om uoverensstemmelser mellom konene til de to prinsene.

Harrys kone Meghan innrømmer overfor ITV at det har vært et tøft år etter at hun giftet seg inn i den britiske kongefamilien i mai fjor. Hun forteller at hennes britiske venner advarte henne mot å gifte seg med prinsen, fordi den britiske tabloidpressen ville kaste seg over henne.

Tabloidene har mesket seg med historier om det vanskelige forholdet mellom Meghan og hennes far Thomas Markle. Prins Harry har nylig saksøkt The Sun og Daily Mirror for å ha krenket privatlivets fred, ved angivelig å ha avlyttet beskjedene på telefonsvareren hans.