Trumps advokat i sentrum av Ukraina-kontroversen

I rapporten fra en ikke navngitt ansatt i USAs etterretningsapparat fremstilles Giuliani som en rivningskule. I sitt forsøk på å fungere som et mellomledd mellom Kiev og Trump, skal han ha tvunget offentlige tjenestemenn i USA til å rydde opp etter ham.

USAs spesialutsending til Ukraina Kurt Volker og USAs EU-ambassadør Gordon Sondland skal ha møtt tjenestemenn i Ukrainas administrasjon for å forklare hvorfor de fikk ulike signaler fra offisiell amerikansk hold og fra Giuliani selv.

– I midten av mai hørte jeg fra amerikanske offentlige tjenestemenn at de var dypt bekymret over det de så på som Giulianis omgåelse av avgjørelser og prosesser rundt nasjonal sikkerhet, i hans forsøk på å videreformidle kommunikasjon mellom Kiev og Trump, sier varsleren.

«USAs borgermester»

Advokatens oppgave i saken skal ha vært å sikre ukrainsk gransking av Joe Biden. Giulianis reiser til ulike land for å møte ukrainske offentlige tjenestemenn bekymret personell i USAs utenriksdepartement så mye at de innkalte Giuliani til samtaler for å «begrense skaden», ifølge rapporten.

Giuliani ble en gang kalt «USAs borgermester» og nøt internasjonal respekt for sin håndtering av terrorangrepet på tvillingtårnene i New York 11. september 2001. Da var han byens borgermester.

Som Trumps advokat mener flere at han imidlertid har inntatt en holdning som karakteriserer dagens administrasjon: Du er enten med oss eller mot oss, presidenten, folket og landet.

Frustrasjon

Giuliani varslet allerede i februar at han ønsket å «påvirke» en etterforskning i Ukraina for å finne informasjon som kunne være «veldig, veldig til hjelp» for hans klient. Han insisterte på at det ikke var ulovlig, selv om enkelte ville kalt det «upassende».

Dagen etter kansellerte han turen til landet på grunn av manglende samarbeidsvillighet fra Ukraina. Han uttalte at Ukraina hadde valgt en president, Volodymyr Zelenskyj, som var omringet av fiender av Trump og USA.

Ifølge varsleren var det i denne perioden Ukraina skal ha fått signaler om at videre kontakt mellom Ukraina og USA var avhengig av om en Biden-etterforskning ble innledet.

I juni tvitret Giuliani om sin frustrasjon knyttet til manglende framdrift i saken.

Vendepunktet

Den påfølgende måneden fikk varsleren kjennskap til at Trump personlig ba om at militær bistand til Ukraina skulle suspenderes. 25. juli fant den mye omtalte telefonsamtalen mellom Trump og Zelenskyj sted.

– Zelenskyj er en veldig fornuftig fyr, sa Trump en uke senere. Militærbistanden hadde innen den tid blitt sendt til Ukraina.

– Trump brukte sitt embete til å orkestrere valginnblanding fra et utenlandsk land i 2020-valget. Giuliani var en sentral figur, skriver varsleren i rapporten.

Varsleren har bidratt til at demokratene i Representantenes hus har åpnet riksrettsprosess mot Trump. Både Trump og Giuliani har nektet for at de har gjort noe galt.

– Det er umulig at varsleren blitt helten og ikke jeg. Jeg kommer til å bli helten. Disse idiotene, når alt dette er over, er det jeg som er helten, sa en oppildnet Giuliani til magasinet Atlantic etter at varslerrapporten kom ut.