Nobelprisvinner Toni Morrison er død

Forfatterlegenden døde mandag kveld på et sykehus i New York etter kort tids sykeleie, opplyser familien via forlaget Alfred A. Knopf. Hun ble 88 år gammel.

Toni Morrison ble født Chloe Ardelia Wofford og vokste opp i en arbeiderklassefamilie i Lorain i delstaten Ohio. Hun studerte litteratur, underviste i engelsk på flere universiteter, jobbet i forlag og frilanset som litteraturkritiker før hun selv ble forfatter.

Morrison var nesten 40 år og alenemor da hun i 1970 debuterte med romanen «The Bluest Eye», som ble utgitt på norsk med tittelen «De blåeste øyne» året etter at hun mottok nobelprisen.

Hylles av Obama

Svenska Akademien hyllet den gang Morrisons visjonære styrke og for å bruke et språk som ønsket frigjøring fra svart-hvitt-kategorier.

I 2012 fikk Morrison USAs høyeste sivile utmerkelse, presidentens frihetsmedalje, av Barack Obama. Tirsdag hyller han henne som en nasjonalskatt.

– Hennes tekster var ikke bare vakre, men meningsfylte – en utfordring for vår samvittighet og en oppfordring til mer empati, skriver den tidligere presidenten på Facebook.

– Hun var en god historieforteller, og like fengslende som person som på papiret, tilføyer Obama.

«De ufrie»

Morrison var en pioner og regjerende gigant innen moderne litteratur, og innbilningskraften i romanene hennes forvandlet amerikansk litteratur, skriver nyhetsbyrået AP. Forfatteren anså rase som en sosial konstruksjon, bidro til å løfte amerikansk multikulturalisme til verdensscenen og visket sensuren ut av USAs fortid.

Hun skrev om livene til de ukjente og de uønskede, de hun selv kalte «de ufrie i hjertet av det demokratiske eksperiment».

Morrisons tredje roman, «Song of Solomon» fra 1977, gjorde henne kjent for et større nasjonalt og internasjonalt publikum.

Pulitzerpris

Morrison fikk en rekke utmerkelser. Hun ble tildelt Pulitzerprisen og American Book Award for romanen «Beloved» («Elskede»), som ble utgitt i 1987. Den handler om en mor som tar en tragisk beslutning om å drepe sin egen baby for å redde jenta fra slaveriet. Boka ble til spillefilm drøyt ti år senere, med Oprah Winfrey og Danny Glover i rollene.

I juni i år kom en ny, kritikerrost dokumentar viet Morrison på amerikanske kinoer. Bak den to timer lange «Toni Morrison: The Pieces I Am» står filmskaperen og fotografen Timothy Greenfield-Sanders.

Medalje fra Obama

Morrison intervjues i rundt en tredel av filmen, som også tar i bruk arkivopptak og bilder av henne fra 50-tallet og fram til i dag. Blant annet snakker hun med stor glede om da hun vant Nobelprisen i litteratur i 1993.

– En venn ringte meg om morgenen og fortalte det. Jeg trodde hun var full, ler Morrison i dokumentaren.

Da rockepoeten Bob Dylan fikk litteraturprisen i 2016, var Toni Morrison blant dem som berømmet Svenska Akademien og kalte det for et imponerende valg.