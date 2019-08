Italias statsminister Giuseppe Conte sier han går av

Conte orienterte senatet om beslutningen tirsdag ettermiddag.

Den politiske krisen ble utløst da innenriksminister og Ligaleder Matteo Salvini for to uker siden overraskende sa at koalisjonen med Femstjernersbevegelsen ikke lenger fungerte.

Den partiuavhengige jussprofessoren Giuseppe Conte ble i fjor hentet inn som kompromisskandidat til å lede regjeringen. Ligaens leder Matteo Salvini og Femstjernersbevegelsen-leder Luigi Di Maio er begge visestatsminister i koalisjonsregjeringen, som ble dannet for 14 måneder siden.