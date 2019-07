Demonstranter i Hongkong forsøkte å storme lovgivende forsamling

Hundrevis av demonstranter skal ha deltatt i forsøket på å ta seg inn i bygningen mandag ettermiddag lokal tid. De er del av en større gruppe på tusenvis av demonstranter som protesterer i forbindelse med at det er 22 år siden den tidligere britiske kolonien ble en del av Kina.

Demonstrantene fyller gatene rundt byens regjeringskvartal. Mens noen forsøkte å knuse en glassdør med en metallkjerre, bygde andre barrikader for å beskytte dem mot opprørspoliti.

Forsøket på å innta den lovgivende forsamlingen skjedde en time før det er planlagt en større protestmarsj fra Victoria-parken til regjeringskvartalet.

Det er utplassert opprørspoliti med hjelmer og skjold, som med pepperspray og køller har forsøkt å hindre at demonstrantene bygger barrikader av søppelkonteinere og andre gjenstander.

Protester i tre uker

Hongkong har i tre uker vært rystet av store demonstrasjoner og protester mot et lovforslag som åpnet for at fanger, inkludert politiske fanger, kunne sendes til fastlands-Kina. Lovforslaget ble til slutt lagt på is.

Demonstrasjonene utviklet seg etter hvert til protester mot det sittende Hongkong-styret generelt og mot kinesiske myndigheter.

Hongkongs leder Carrie Lam og representanter for fastlands-Kina deltok i flaggheisingsseremonien som markerer at det er 22 år siden den britiske kronkolonien ble overført til Kina.

Men på grunn av «dårlig vær» etter et lettere regnvær på morgenen overvar de seremonien innendørs, der de fulgte med på en storskjerm.

Vil lytte bedre

Lam, som har måttet tåle sterk kritikk for håndteringen av lovforslaget, sa i en kort tale at alle protestene har lært henne at hun må lytte bedre til de unge og til befolkningen generelt.

Motstandene av Hongkong-styret arrangerer hvert år en demokratimarsj i forbindelse med årsdagen. Den ventes å bli mye større enn tidligere demonstrasjoner.