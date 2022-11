Slutterklæring vedtatt på FNs klimatoppmøte i Egypt

Deltakerne på COP27-møtet i Egypt er natt til søndag blitt enige om en ny klimaavtale. Men slutterklæringen nevner verken olje eller gass.

COP27-toppmøtets leder Sameh Shoukry på talerstolen under avslutningsmøtet i plenum natt til søndag.

NTB-DPA

Enigheten kom på plass under to timer etter at partene først hadde vedtatt opprettelse av fond for tap og skade.

Dette er en ordning som skal sikre fattige land kompensasjon for tap og skade forårsaket av klimaendringer.

Uttrykket «tap og skade» brukes om klimaødeleggelser som det ikke er mulig å tilpasse seg eller unngå. Et eksempel er havnivåstigningen som truer Maldivene og andre lavtliggende øystater.

COP27 skulle ha vært avsluttet fredag, men partene klarte ikke å enes tidsnok. Dermed satt delegasjonene fra deltakerlandene på overtid før de kom i mål natt til søndag.

I slutterklæringen fra møtet gjentar de nesten 200 landene en tidligere avgjørelse om å fase ut kull. Men dokumentet nevner verken olje eller gass.

Uteblivelsen av olje og gass skjer til tross for oppfordringer fra flere land, samt miljøaktivister, om å fase ut bruk av fossile energikilder som forårsaker store mengder karbonutslipp. Dette ble fremholdt som stridstema på den to uker lange klimakonferansen.