Populær is skaper ny kald krig i Israel

Israelerne er i sjokk. En verdenskjent merkevare vil slutte å selge isen sin i de okkuperte palestinske områdene.

Statsminister Naftali Bennett mener Ben & Jerry nå er forvandlet til en «anti-israelsk is». Foto: POOL / X80003

Anders Jerichow

Joda, krigen raser fortsatt i Syria, Libanon er fortsatt i ferd med å bryte sammen, og USA vil ut av Irak. Men i Israel og de okkuperte palestinske områdene er det en helt ny, annen kald krig som har kapret overskriftene. Ben & Jerry’s, den ikoniske amerikanske is-produsenten fra Vermont, vil ikke

lenger selge Chunky Monkey og de andre kjølige godbitene i Israels bosettinger på Vestbredden.

Det har utløst et enormt raseri i bosettingene og på den israelske høyrefløyen, samt i en rekke amerikanske delstater som nå vil bruke lovgivning til å stanse den omstridte boikotten.

I den arabiske verden er reaksjonene motsatt. Her hylles Ben & Jerry’s for et kjærkomment bidrag til palestinske forsøk på å stille Israel til ansvar for den militære okkupasjonen av palestinske områder

siden 1967.

Ingen is fra Ben & Jerry’s uten en stans i bosettinger. Det er beskjeden fra Vermont.

I Israel har nyheten etterlatt et samfunn i sjokk, og det på et tidspunkt hvor isen er hardt tiltrengt i sommervarmen. I de fleste bosettingene på Vestbredden er det 34 grader for tiden, og i Jordandalen meldes det om hele 36 grader. Det er høysesong for produsenter som Ben & Jerry’s.

Men nei. Ben & Jerry erklærer at selskapet ikke lenger vil selge is i de israelske bosettingene etter at selskapets nåværende kontrakt utløper neste år.

Hvorfor?

– Fordi det er uforenlig med våre verdier å selge Ben & Jerry i okkuperte palestinske områder, erklærer produsenten.

Med ett slag har Ben & Jerry’s dermed blitt forvandlet til en «anti-israelsk is», som statsminister Naftali Bennett formulerer det. President Isaac Herzog snakker om «en ny form for terror». Og utenriksminister Yair Lapid stempler is-produsentens beslutning som en «overgivelse til

antisemittisme».

Det som gjør det hele mer overraskende for israelerne er at varemerket Ben & Jerry’s ble opprettet av de to jødiske is-elskerne Ben Cohen og Jerry Greenfield, som med tiden har koblet sitt varemerke til progressiv kultur og politikk i det amerikanske samfunnet.

Jeremy Ben-Ami, grunnlegger av tankesmia og lobbygruppa J Street i Washington D.C., er imidlertid uenig med utenriksministerens mening om at boikotten er «antisemittisk». Med jødisk bakgrunn oppfordrer Jeremy Ben-Ami til en avslutning på Israels okkupasjon og dets bosettinger, til fordel for

en palestinsk stat ved siden av Israel. Å kalle is-boikotten for antisemittisme «vil kun undergrave den nødvendige kampen mot reell antisemittisme», mener han.

J Street og ren rekke pro-israelske, jødiske og progressive grupper i USA har derfor i fellesskap vendt

seg imot påstanden om antisemittisme i boikotten av bosettinger.

«I likhet med Ben &Jerry skiller vi klart mellom staten Israel og de palestinske områdene som den okkuperer militært», heter det i et brev til amerikanske guvernører i delstater som har innført lovgivning mot boikott av Israel.

Brevskriverne minner om at Ben & Jerry’s nettopp ikke er ute etter å boikotte Israel eller dets rett til å eksistere, kun av dets okkupasjon og bosetting. De gjør oppmerksomme på at USA i sin utenrikspolitikk også skiller mellom Israel og de okkuperte områdene – og at et flertall av USAs jødiske organisasjoner tilsvarende ønsker å skille mellom Israel og de okkuperte områdene.

Det samme gjør en stor del av Israels egne politiske partier. Flere av Bennett-regjeringens partier kritiserer også okkupasjonen – og støtter boikott av bosettingene. For dem vil Ben & Jerry smake bedre etter denne uka.

Frykt for boikott

Israelerne kjenner grundig til striden om de israelske bosetterne i okkuperte områder. Men Ben & Jerry’s har alltid blitt oppfattet som en del av «familien». Og mange israelere kan identifisere seg med New Yorks ordfører, Bill de Blasio, som erklærer at Ben & Jerrys beslutning vil «undergrave» Israels

økonomi.

Så hardt vil det neppe kjennes. Riktig nok utgjør is-entusiaster i Israel en tredjedel av Ben & Jerry’s samlede salg, men varemerkets andel av det sultne is-markedet i Israel er fortsatt kun tolv prosent, og bosetterne utgjør ikke mer enn en tidel av alle israelere, forklares det i Times of Israel.

Men «denne krigen handler ikke om penger. Den handler om atmosfære», skriver Jerusalem Post.

Frykten på den israelske høyrefløyen er at andre merkevarer vil følge Ben & Jerry og holde forretningene unna de kritiserte bosettingene.

Ta derfor ikke feil – «beslutningen er en av de skarpest profilerte irettesettelser fra en velkjent merkevare av israelske bosettinger bygget i områder som ble okkupert i krigen i 1967, og som betraktes som ulovlige ifølge folkeretten», lyder det i en kommentar fra britiske The Guardian.

Høyrepolitikere i USA har tatt iskrigen til sitt bryst og oppfordrer de enkelte delstatene til å forby

investeringer i Ben & Jerry’s og dets nåværende eier, Unilever, som nå risikerer å bli bannlyst i Israel.

Samtidig øker sommertemperaturene på Vestbredden. Da trenger man en is.