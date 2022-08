Finnene frykter at russerne skal angripe dem. Nå er de på vei inn i Nato

FINLAND: I de øde områdene i Øst-Finland lurer folk stadig på om Russland også kan angripe landet deres. De stoler på den store og velutstyrte finske hæren, men er likevel glade for å ha Nato i ryggen. Vi snakker med folk fra nord til sør langs den lange grensen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vi pleier å gråte når vi synger denne sangen, sier en kvinne med kort hår og sebrastripete leggings. Hun sitter med ryggen til nærmeste bord, men snur seg hele tiden og forklarer på engelsk hva som foregår.

– Den handler om alle de finske soldatene som falt under slaget ved Ladogasjøen i 1944. Det er veldig trist.

Jeg stirrer ned i tekstheftet uten å forstå et ord, men jeg kan kjenne at dette mørke og langsomme verset skaper en ekstra gripende stemning i rommet, der et halvt hundre finner er samlet for å synge sammen. Så vidt jeg kan forstå klarer de det uten problemer.