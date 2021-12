Laget stearinlys til jul da tornadoen traff: Mirakel om flere overlevende blir funnet

Arbeidere i Kentucky mistet livets gave da tornadoer rammet mens de laget julegaver, sier en pårørende. Joe Biden sier klimaendringer gjør været mer ekstremt.

Rundt 110 ansatte jobbet sent på kvelden på stearinlysfabrikken Mayfield Consumer Products. De jobbet overtid for å møte etterspørsel etter stearinlys før julehøytiden.

Darryl Williams er bror til en av de som er savnet, den 50 år gamle firebarnsmoren Janine Denise Johnson Williams.

– Det er jul, og hun jobbet på et sted som laget lys som gaver. Å miste livets gave for å lage en gave til andre. Vi har ikke hørt noe. Vi frykter det verste, sier broren.

Rundt 40 av de ansatte er reddet ut, mens de fleste fortsatt er savnet. Guvernør Andy Beshear sier det er et mirakel hvis det blir funnet flere overlevende.

Beshear kom til Mayfield dagen etter det ødeleggende værsystemet med gigantiske tornadoer som herjet i Kentucky og flere andre amerikanske delstater.

– Ødeleggelsene er på et nivå jeg aldri før har sett, sier guvernøren.

Redningsarbeidere jobber med å lete gjennom ruinene av det som en gang var en stearinlysfabrikk i Mayfield, Kentucky.

– Som om en bombe traff

Byens ordfører, Kathy O'Nan, sier at store deler av byen er lagt i ruiner og at det ser ut som en bombe har truffet den.

– Bygningen er helt ødelagt. Vi håper det fortsatt er mulig å redde noen, sier hun om stearinlysfabrikken, ifølge CBS News.

Hun sier at fabrikken var travelt opptatt med å nå bestillingene før jul.

– Vi er veldig stolte av stearinlysfabrikken fordi den ble startet av en lokal familie og har vokst til å bli en stor del av samfunnet vårt, sier hun.

Ifølge guvernør Beshear er høyst trolig 70 mennesker døde. Dødstallet kan stige til over 100, sier han.

Den lokale brannsjefen forteller at redningsarbeiderne måtte ta seg over flere døde for å komme seg til overlevende.

Mange i Mayfield var lørdag uten strøm eller rennende vann. Flere bygninger gikk tapt i uværet, blant dem hovedbrannstasjonen og rådhuset.

Flere bygninger er lagt i ruiner i Mayfield etter at tornadosystemet herjet med byen i Kentucky.

Åpnet kirker

Flere kirker har åpnet sine dører i byen og området rundt for å tilby ly til dem som er rammet av uværet.

Dronebilder fra stedet viser store ødeleggelser i hele byen.

I tillegg til Kentucky, rammet uværet også Arkansas, Tennessee, Indiana og Missouri.

I Tennessee har myndighetene bekreftet at tre mennesker har omkommet, og i Arkansas omkom én person og fem ble skadd da et pleiehjem fikk store ødeleggelser.

Også i Missouri har minst én omkommet, og i Illinois ble Amazons lagerbygninger i Edwardsville, rundt 40 kilometer øst for storbyen St. Louis, rammet.

Taket ble revet av og en vegg kollapset. Ifølge lokale journalister har politiet i Edwardsville bekreftet at det er funnet minst to omkomne i bygningen.

Historisk store

President Joe Biden kaller tornadoene som har rammet flere delstater i USA en ufattelig tragedie. Biden sier klimaendringer gjør værsystemene mer ekstreme.

Biden la tidligere lørdag ut en Twitter-melding der han fortalte at han var orientert om hendelsen og der han omtalte den som en ufattelig tragedie.

– Vi vet ennå ikke hvor mange som har mistet livet eller hvor store ødeleggelsene egentlig er. Jeg vil understreke det som jeg har sagt til guvernørene, at føderale myndigheter vil gjøre absolutt alt de kan for å hjelpe, sa han i en tale senere samme dag.

Klimaendringer

Biden sa også at han vil besøke Kentucky, men at han vil vente slik at han ikke går i veien for redningsinnsatsen.

– Når det dukker opp en president, så kommer han med fryktelig mye personell. Veldig mange kjøretøy. Vi kan uten å ville det komme i veien, sier Biden.

Presidenten sier at det er for tidlig å si nøyaktig hva som gjorde værsystemet så stort og ødeleggende.

– Men fakta er som vi alle vet at alt blir mer intenst når klimaet varmes opp, alt. Og det har tydelig hatt en påvirkning her, men jeg kan ikke gi en kvantitativ analyse av det nå, sier Biden.