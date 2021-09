Frankrike sender ambassadøren tilbake til USA neste uke

Presidentene Joe Biden og Emmanuel Macron er enige om å drøfte den betente ubåt-saken neste måned, og Frankrikes ambassadør sendes tilbake til USA i neste uke.

Presidentene Emmanuel Macron og Joe Biden snakker sammen under Nato-toppmøtet i juni. Etter en kraftig strid om ubåtkontrakter den siste uka er de enige om å møtes på nytt for å roe ned situasjonen og gjenopprette tilliten. Foto: Brendan Smialowski / AP / NTB

Det ble kunngjort onsdag i en felles uttalelse fra de to landene etter at de to presidentene snakket sammen på telefon i et forsøk på å roe ned situasjonen.

I samtalen ble de enige om å møtes til dyptgående konsultasjoner i Europa i slutten av oktober for å gjenopprette tilliten.

De er også enige om at Europa trenger et sterkere forsvar ved siden av Nato, og Biden bekreftet USAs syn på viktigheten av fransk og europeisk engasjement i India-stillehavsområdet.

Fransk sinne

De to var enig om at det ville vært bedre med åpne konsultasjoner mellom allierte om spørsmål av strategisk interesse for Frankrike og de europeiske partnerne, heter det i felleskommunikeet.

Frankrike reagerte med raseri og hentet hjem ambassadørene i USA og Australia til konsultasjoner etter at Australia kansellerte en kontrakt for ubåter og inngikk en avtale med USA i stedet, som ledd i en ny forsvarspakt.

Australias vraking av ubåtkontrakten verdt flere hundre milliarder kroner sendte sjokkbølger gjennom det transatlantiske samarbeidet. Macron hevdet at han ikke ble orientert, verken om kontraktsbruddet eller forsvarssamarbeidet.

Det var Biden som strakte ut en hånd for å snakke med Macron etter at det ble klart at Macron ble tatt på senga av avtalen mellom USA, Australia og Storbritannia.

Støtte fra EU

Macron fikk klar støtte i EU for reaksjonen. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kalte behandlingen av Frankrike uakseptabel, og EU-president Charles Michel fordømte USAs mangel på lojalitet.

– De elementære prinsippene for allierte er åpenhet og tillit. Og hva ser vi? Vi ser en klar mangel på åpenhet og lojalitet, sa Michel.

Australia har hevdet at de var åpne overfor Frankrike om uroen de følte i forbindelse med ubåtkjøpet, men Paris hevder at de ikke ble informert før kontrakten brått ble hevet.

