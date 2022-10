Gasspresset mot Norge øker

EU-land vil ha fortgang i forhandlingene om lavere gasspriser. I dag møter de lederen for Europas viktigste gassleverandør – Jonas Gahr Støre (Ap).

Statsminister Jonas Gahr Støre på vei ut av flyet etter å ha landet i Praha, hvor han skal delta på toppmøtet i «The European Political Community». Foto: Are Føli / NTB

NTB-Marie De Rosa

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er i Praha torsdag for å møte stats- og regjeringssjefer fra hele Europa.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har sagt at hun er åpen for å innføre et pristak på gass til EU.

Forrige uke besøkte statsministeren gassfeltet Sleipner A. Støre-regjeringen har gjentatte ganger avvist forslaget om et pristak på gass.

Støre møter torsdag ettermiddag stats- og regjeringssjefer fra hele Europa til et felleseuropeisk toppmøte i Tsjekkias hovedstad Praha.

På agendaen står den alvorlige energikrisen som har oppstått etter at Russland strupte gassleveransene til Europa. Norge er nå den største eksportøren av gass til EU.

Skyhøye gasspriser har fått flere EU-land til å kreve et gasspristak, noe EU-kommisjonen så langt ikke har villet etterkomme. Men dagen før Støres avreise til Praha, kunngjorde kommisjonsleder Ursula von der Leyen at hun likevel er åpen for å innføre et pristak på gass til EU.

– Jeg anbefaler å trappe opp forhandlingene med våre pålitelige partnere for å redusere prisen på importert gass av alle typer, skriver von der Leyen i et brev til EU-landene.

Vil få fortgang i forhandlinger

Hun sikter blant annet til Norge, som er blitt den største eksportøren av gass til Europa etter at Russland strupte leveransene.

Støre-regjeringen har gjentatte ganger avvist forslaget om et pristak på gass, men har etablert en felles arbeidsgruppe med EU som skal se på mulighetene for å gjøre noe med de høye prisene.

EU-landene krever nå at kommisjonen får fortgang i forhandlingene med «partnere» om å «senke importprisen til EU», står det i et lekket notat omtalt av Euractiv. Notatet er en del av forarbeidet til et eget toppmøte som EU-landene holder i Praha fredag denne uken.

Støre: – Forstår frustrasjonen

Tyskland har lenge motsatt seg et pristak på gass, men virker nå å være mer på gli. I et intervju med Neue Osnaubrücker Zeitung denne uken tar den tyske næringsministeren Robert Habeck til orde for å diskutere gassprisen.

– Noen land, til og med vennlige land, mottar i enkelte tilfeller astronomiske priser, sier Habeck i intervjuet.

– Det fører naturlig nok til problemer som vi må snakke om.

Støre sa onsdag til NTB at han forstår frustrasjonen i EU, men viste til det norske forslaget om at selskapene på norsk sokkel kan tilby mer langsiktige gasskontrakter.

– Det viktige nå er å sørge for at man ikke tar grep i forhold til gassomsetning i Europa som får ned tilgangen på gass fra de landene som bidrar i dag, sa han til NTB.