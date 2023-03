Libyas kystvakt avfyrte varselskudd mot Ocean Viking

Kystvakten i Libya har avfyrt varselskudd mot det norskeide skipet Ocean Viking. Båten forlot farvannet uten ytterligere hendelser.

NTB

– Kystvakten kjørte i området rundt båten, og det ble fyrt av skudd i luften, sier daglig leder Trym Jacobsen i rederiet Hoyland Offshore til VG.

Han beskriver situasjonen som ikke veldig truende, men at skipet besluttet å trekke seg ut av området.

Jacobsen opplyser at han ikke vet noe om bakgrunnen for hendelsen. Han kjenner ikke til at kystvakten i Libya har avfyrt varselskudd tidligere.

Ocean Viking drives av organisasjonen SOS Méditerranée Switzerland, som lagt ut video om hendelsen på Twitter.

I en video kan en høre skuddene, og besetningen som sier de skal trekke seg ut av området.

– Patruljefartøyet var farlig nær og truet mannskapet vårt, skriver SOS Méditerranée.

Båten forlot området og kunne ikke hente opp gruppen de kom for å hjelpe, som skal ha vært i en gummibåt.

– Rundt 80 personer ble tvunget tilbake til Libya, opplyser SOS Méditerranée.