Århundrets begravelse forberedes i London

* Dronning Elizabeths kiste fraktes på en kanonlavett fra Westminster Hall til Westminster Abbey klokken 11.44 norsk tid mandag 19. september. Kong Charles og andre medlemmer av kongefamilien går bak kisten.

* Begravelsesseremonien i Westminster Abbey starter klokken 12 norsk tid.

* Om lag 2.000 mennesker skal overvære begravelsen inne i kirken. I tillegg til familien, hele den britiske regjeringen og et stort antall andre fra britisk offentlighet, kommer også flere hundre utenlandske statsledere, regjeringssjefer og andre offisielle representanter, deriblant kong Harald og dronning Sonja. Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kommer.

* Seremonien i Westminster Abbey ender med en enkelt hornblåser som spiler «The Last Post» før det holdes to minutters stillhet over hele landet.

* Kisten fraktes deretter til Windsor Castle og St. Georgs kapell der det klokken 17 norsk tid holdes en kort gudstjeneste for kongefamilien og 800 inviterte gjester, deriblant tidligere og nåværende ansatte ved Buckingham Palace og Windsor Castle.

* Dronning Elizabeth skal til slutt stedes til hvile ved siden av sin ektemann gjennom 74 år, prins Philip. Han døde 9. april i fjor, 99 år gammel.

* Senere på kvelden blir det en privat gudstjeneste kun for kong Charles og resten av kongefamilien på Windsor Castle.

* Kisten med dronning Elizabeth skal plasseres i krypten i et mindre minnekapell som ble lagt til det gotiske kapellet i 1969. Der ligger også dronningens foreldre, kong George VI og dronning Elizabeth, begravet. Også urnen med asken av dronningens søster, prinsesse Margaret, står i den krypten.

* Ti tidligere monarker er gravlagt i St. Georgs kapell, blant dem Edward IV – som startet byggingen av kapellet i 1475 – Henry VIII og Charles I.

