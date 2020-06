Fortidens helter får gjennomgå

Feil farge. Fremstillinger av Jesus som hvit mann må fjernes, mener aktivist. Foto: ALESSANDRO GAROFALO, Reuters/Scanpix

HISTORIE: Minnesmerker for frihetshelter, sportsstjerner og en 700 år gammel konge er alle blitt utsatt for hærverk, under de nye oppgjørene om historien.