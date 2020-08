Pompeo: Trump har gjort USA tryggere og Nato sterkere

USAs utenriksminister Mike Pompeo kastet seg inn presidentvalgkampen 2020, et uvanlig valg for en utenriksminister, med en videohilsen fra Jerusalem.

Foto: Republican National Committee via AP / NTB scanpix

NTB-AP-DPA

Pompeo var en av hovedtalerne på andre dag av Republikanernes landsmøte. Talen ble spilt inn i Jerusalem da Pompeo var på offisielt besøk i Midtøsten.

Pompeo snakket om sin kone og sønn og hyllet president Donald Trumps innsats i utenrikspolitikken.

– De er tryggere og deres frihet er sikrere fordi president Trump har satt USA først, sa Pompeo med gamlebyen i Jerusalem i bakgrunnen.

Utenriksministrene berømmet videre Trumps innsats i Midtøsten.

– Presidenten har flyttet USAs ambassade til Guds by Jerusalem, den rettmessige hovedstaden i jødenes hjemland. Og presidenten har forhandlet fram en historisk fredsavtale mellom Israel og Emiratene som våre barnebarn kommer til å lese om i sine historiebøker, sa Pompeo videre.

Han hevdet også at Nato var blitt sterkere i Trumps presidentperiode, at Ukrainas forsvar er styrket og at USA trakk seg fra avtalen om rustningskontroll for å være bedre rustet mot mulige angrep fra Russland

Ingen sittende utenriksminister har talt til et landsmøte de siste 75 årene, skriver The New York Times.

Talen fordømmes av Demokrater og andre som et brudd på en diplomatisk presedens og et mulig brudd på føderal lovgivning som forbyr statsansatte å åpenlyst drive politisk aktivisme mens de er på jobb. Forrige måned minnet Pompeo ansatte i utenriksdepartementet om disse begrensningene.