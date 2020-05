Trump besøkte Ford-fabrikk uten munnbind

President Donald Trump stilte uten munnbind da han torsdag besøkte en Ford-fabrikk i Michigan, selv om selskapets policy er at alle skal bruke munnbind.

President Donald Trump på Ford-fabrikken i Ypsilanti i Michigan som er blitt omgjort til en fabrikk for personlig verneutstyr og medisinsk utstyr. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

– Jeg ville ikke gi pressen gleden av å se det, sa Trump da han skulle forklare hvorfor han ikke hadde på seg munnbind, ifølge Time.

Han sa også at han hadde blitt fortalt at det ikke var nødvendig, men at han hadde hatt på seg ansiktsmaske i andre deler av fabrikken der mediene ikke var til stede.

Ford Motor Company opplyste tirsdag at presidenten hadde fått beskjed om at både han og resten av følget hans ville måtte ha på seg ansiktsmasker mens de besøkte fabrikken for å hindre spredning av koronaviruset.

President Donald Trump ser seg om på Ford-fabrikken som nå produserer beskyttelsesutstyr til bruk under koronapandemien. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

President Donald Trump etter å ha landets i Detroit. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix