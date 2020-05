Britisk regjerings­medlem trekker seg

Et medlem av den britiske regjeringen trekker seg som følge av striden rundt Boris Johnsons rådgiver Dominic Cummings.

Douglas Ross varsler sin avgang dagen etter Dominic Cummings' pressekonferanse. Foto: David Woolfall / Det britiske Parlamentet / NTB scanpix

NTB

Douglas Ross opplyste tirsdag at han går av. Han har hatt en stilling tilsvarende statssekretær med ansvar for saker som angår Skottland.

Bakgrunnen for Ross' beslutning er avsløringen om at Cummings reiste til familiemedlemmer i en annen del av landet mens Storbritannia var i «lockdown». Cummings har forklart at dette var for å sørge for at sønnen fikk skikkelig omsorg mens han selv og kona var koronasmittet. Mange briter har likevel reagert sterkt på opplysningene.

– Reaksjonene viser at Cummings' tolkning av regjeringens råd ikke deles av et stort flertall i folket, som har gjort som regjeringen sa, heter det i en uttalelse fra Ross på Twitter.

Kritikk

Ross understreker at han ikke har forhastet seg, men ville høre hele historien før han tok sin beslutning. Han sier også at han aldri har møtt Cummings, men kommer likevel med krass kritikk.

– Jeg har folk i min valgkrets som ikke fikk tatt farvel med sine kjære, familier som ikke kunne sørge sammen, folk som fulgte retningslinjene og ikke besøkte syke familiemedlemmer. Jeg kan ikke med god mine si til dem at de tok feil, og at en ledende rådgiver gjorde rett, skriver Ross.

– Som far er mitt instinkt alltid å gjøre det som er est for min sønn og kone. Vi har blitt skånet for dette fryktelige viruset, men om det skulle ramme oss, er vi innstilt på å følge regjeringens råd og bli hjemme, legger han til.

Fortsetter i Parlamentet

Statsministerens kontor sier de beklager at Ross går ut av regjeringen.

Etter et drøyt år i det skotske parlamentet, ble Ross valgt inn i det britiske Underhuset i 2017. Han sier han vil fortsette å stille opp for sin valgkrets når han går tilbake til de bakre benkene i nasjonalforsamlingen.

– Det har vært en ære å sitte i regjeringen, men min fremste plikt er som folkevalgt, og jeg mener jeg best kan tjene velgerne ved å trekke meg fra regjeringen.

Kritikk fra egne rekker

En rekke konservative parlamentsmedlemmer har kritisert Cummings og krevd at han må gå. William Wragg er blant dem som også kritiserer ministrene som har forsvart Cummings.

– Vi kan ikke kaste bort verdifull politisk og offentlig støtte lenger. Det er nedverdigende og skader vervet deres når ministre kommer med samstemte utsagn til støtte for en rådgiver. Vi er i en nasjonal krise og kan ikke miste fokus. Det skylder vi nasjonen, skriver Wragg på Twitter.