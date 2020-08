Kraftig smitteøkning utløser portforbud i Melbourne

Melbourne innfører portforbud i seks uker, forbyr brylluper og tillater kun én handletur om dagen i et forsøk på å få kontroll over et større koronautbrudd.

Folk står i kø utenfor et supermarked i Melbourne for å hamstre mat få timer før portforbudet trådte i kraft søndag kveld. Foto: Erik Anderson / AAP Image via AP / NTB scanpix

NTB-DPA-AP

Travelt på markedet Queen Victoria i Melbourne timer før portforbudet trådte i kraft. Foto: Erik Anderson / AAP Image via AP / NTB scanpix

Lederen i den australske delstaten Victoria Daniel Andrews har erklært katastrofe i Melbourne som følge av en kraftig økning i antall koronainfeksjoner. De siste dagene har 600–700 personer fått påvist smitte hver eneste dag. Foto: Andy Brownbill / AP / NTB scanpix

Delstatsminister Daniel Andrews i Victoria erklærte søndag «katastrofetilstand» og ga politiet og andre myndigheter utvidede fullmakter.

Samtidig kunngjorde han at det blir innført portforbud fra klokka 20 om kvelden til 5 om morgenen. Det starter søndag kveld og vil inntil videre gjelde i seks uker.

For første gang blir også bryllup forbudt i Australias nest største by.

I løpet av det siste døgnet er det registrert 671 nye koronainfeksjoner i delstaten Victoria. Samtidig har sju koronasmittede personer dødd. Dermed har antall koronarelaterte dødsfall i delstaten, der Melbourne er største by, steget til 123.

Kun én handletur

Fra nå av vil innbyggerne kun få lov til å handle én gang om dagen. De vil kunne trene utendørs i én time, men ikke utenfor en radius på 5 kilometer fra egen bolig. Andre fritidsaktiviteter blir forbudt. Alle studenter må gå over til digital undervisning fra mandag, og barnehager blir stengt.

Delstatsministeren har dessuten suspendert all aktivitet i delstatsforsamlingen. Andrews understreker at den eneste grunnen til å være ute i Melbourne etter klokka 20 om kvelden er hvis man trenger helsehjelp, skal gi helsehjelp eller må reise til og fra jobb.

– Dette er store tiltak, men de er nødvendige. Vi må begrense mengden bevegelse og begrense smittespredningen, sier han.

Ukjente smittekilder

Den siste tiden er det registrert 600–700 nye smittetilfeller hver eneste dag i byen, deriblant 760 «mystiske» tilfeller der smittekilden er ukjent.

– Hvis vi ikke gjør disse endringene, kommer vi oss ikke gjennom dette, sier Andrews, som varsler at det kommer flere beskjeder mandag. De vil dreie seg om arbeidsplasser, og tiltakene omfatter blant annet stenging av enkelte virksomheter.

– Jeg vil forsikre alle som bor i Victoria – supermarkeder, slakteren, bakeren, mat, drikke, grønnsakhandlere, alle slike steder, at det ikke vil ha noen betydning for dem, sier han.

I delstaten New South Wales, der Sydney ligger, ble det registrert ett koronadødsfall søndag – det første på over en måned. Smitteutbruddene i byen er knyttet til restauranter og et hotell.