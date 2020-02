President Donald Trump frikjent av Senatet i riksrettssaken

President Donald Trump ble som ventet frikjent på begge tiltalepunkter i riksrettssaken i USA. Han var anklaget for maktmisbruk og for å ha hindret Kongressen.

President Donald Trump i Kongressen under hans tale om rikets tilstand tirsdag 4. februar. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Fra avstemmingen i Senatet i Washington onsdag. Avstemmingsresultatet for det første tiltalepunktet om maktmisbruk vises på skjermen. Foto: Foto: Senate Television via AP / NTB scanpix

Dermed er riksrettssaken mot Trump over. I sin første offentlige ytring etter frikjennelsen, tvitret Trump en video, med Dovregubbens hall av Edvard Grieg som lydspor, der han antyder at han vil sitte som president for alltid.

Senatet stemte først over det første tiltalepunktet om maktmisbruk, der avstemmingen endte 52 for å frikjenne og 48 mot frikjenning. På det andre tiltalepunktet, om Trump har hindret Kongressens arbeid, endte avstemningen med at 53 senatorer mente han ikke var skyldig, mens 47 senatorer stemte skyldig.

Den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten Mitt Romney stemte for å felle Trump på det første tiltalepunktet om maktmisbruk, men ikke på det andre punktet om hindring av Kongressens arbeid.

Trump var anklaget for å ha presset Ukraina til å etterforske hans politiske rival, Joe Biden, ved å holde tilbake militære midler.

To tredels flertall blant de 100 senatorene var nødvendig for å dømme presidenten. Republikanerne har flertall i Senatet.

I desember vedtok et flertall i Representantenes hus å stille Trump for riksrett, men nå er han altså frikjent i Senatet.

