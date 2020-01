Verden går framover

VITENSKAP: Ikke bare tok vi bilde av et svart hull i fjor, vi kom nærmere vårt eget opphav, fant medisin mot cystisk fibrose og ebola, og fikk en datamaskin til å vinne et pokerlag. Her er fjorårets 10 største oppdagelser.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn