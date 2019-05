Grande: De liberale er blitt høyrepopulistenes motstemme

– Jippi! Behøver jeg si noe mer? utbryter Grande når NTB ber henne kommentere søndagens valg.

– De liberale har gjort et fantastisk valg. Dette er en styrking av samarbeidskreftene i EU. De liberale fungerer som motkrefter mot ytterste høyre og ytterste venstre som er imot internasjonalt samarbeid, mener Grande.

EU-landenes liberale partier ligger foreløpig an til å sikre seg 109 av de i alt 751 plassene i EU-parlamentet, en framgang på 41 siden 2014. Dermed er det denne gruppen som går mest fram, både prosentvis og i antall plasser.

Mye av framgangen skyldes at Liberaldemokratene i Storbritannia sikret seg en oppslutning på 20 prosent og gikk fra 1 til 15 plasser, samt oppslutningen om Emmanuel Macrons parti LREM, som ikke fantes i 2014.

Grande mener likevel det er snakk om en mer generell trend. Hun peker på at Venstres søsterparti i Ungarn har fått 10 prosent av stemmene – en tredobling fra forrige valg, og at Venstres to danske søsterpartier – Venstre og Radikale Venstre – også har gjort det svært bra.

Venstre-lederen setter framgangen i sammenheng med både brexit og en høyere valgdeltakelse enn ved tidligere valg.

– Alvoret ved brexit har begynt å sige inn. Dessuten har EU-valget kanskje mobilisert den yngre delen av befolkningen, og det er vi som har de yngste velgerne, sier Trine Skei Grande.