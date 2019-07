Irans utenriksminister: – Vi søker ingen konfrontasjon

– Det er veldig viktig for Boris Johnson når han skal ta over 10 Downing Street, å forstå at Iran ikke søker konfrontasjon, men at Iran ønsker normale relasjoner basert på gjensidig respekt, sier den iranske utenriksministeren mandag.

Iran tok forrige uke det svenskeide, britiskregistrerte tankskipet Stena Impero i arrest. De mener skipet kolliderte med en fiskebåt. Storbritannia avviser at skipet gjorde noe galt og anklager i et brev til FNs sikkerhetsråd Iran for «ulovlig innblanding».

– Sjørøveri

Arresten av det britiskregistrerte skipet ble gjort om lag to uker etter at britiske myndigheter oppbrakte de iranske supertankeren Grace 1 utenfor Gibraltar, angivelig fordi den i strid med EU-sanksjoner var i ferd med å frakte olje til Syria.

Zarif hevder mandag at oppbringingen av Grace 1 ble gjort etter instrukser fra USA.

– Det har vært tydelig fra start at Storbritannia gjorde det for Trump-administrasjonen, sier ministeren og fortsetter:

– Det britene gjorde og det gibraltiske myndigheter gjorde i Gibraltarstredet, er brudd på internasjonal lov. Det er sjørøveri.

– Helligere enn paven

Irans utenriksminister sier britenes anklager om at Grace 1 hadde planer om å frakte olje til Syria var «ubegrunnede». Han anklager britene for å oppføre seg «helligere enn paven» og for å følge regler som «EU selv ikke gjør».

– Alle forstår at å starte en konflikt kan være lett, men at å ende en kan være umulig, sier han.

Boris Johnson favoritt til å ta over som partileder av De konservative i Storbritannia og dermed statsminister tirsdag.