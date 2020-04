Gantz og Netanyahu danner «kriseregjering» i Israel

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og hans fremste rival Benny Gantz er enige om å danne en «kriseregjering» etter måneder med politisk stillstand.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Benny Gantz (t.v.) danner en såkalt kriseregjering sammen med statsminister Benjamin Netanyahu, som fortsetter som statsminister i halvannet år før Gantz etter planen skal overta. Foto: Oded Balilty / AP / NTB scanpix

NTB

Regjeringsavtalen ble mandag signert av de to, heter det i en felles kunngjøring fra partiene Likud og Blått og hvitt.

Ifølge avtalen skal Gantz og Netanyahu bytte på å være statsminister, med 18 måneder hver ved roret, melder israelske medier.

Først ute er Netanyahu. Deretter overtar Gantz. Mens Netanyahu er statsminister, skal Gantz, som er tidligere forsvarssjef, ha forsvarsministerposten, ifølge avisen Maariv.

– Annektering 1. juli

Avisen skriver også at en delvis annektering av den israelskokkuperte Vestbredden skal begynne 1. juli.

Annekteringsplanene har møtt kraftige protester fra verdenssamfunnet ettersom det vil omgjøre det palestinske området til et lappeteppe ispedd israelske bosetninger, som i henhold til folkeretten er ulovlige.

Annekteringen vil også frata palestinerne noen av de mest fruktbare områdene.

Israel har i løpet av et knapt år holdt tre valg som alle endte med at ingen av blokkene i nasjonalforsamlingen fikk stort nok flertall til å kunne danne regjering.

Koronautbrudd

Det har vært spekulert på om Netanyahu ville skrive ut et fjerde valg, men med mandagens avtale er dette avverget.

Koronautbruddet har økt presset på Netanyahu og Gantz til å få på plass en styringsdyktig regjering i Israel.

Gantz har også begrunnet samarbeidet med at epidemien krever at han samarbeider med Netanyahu, som er Israels lengstsittende statsminister.

Ved å si ja til Netanyahu har imidlertid Gantz mistet flere av sine samarbeidspartnere i alliansen Blått og hvitt.

I januar ble Netanyahu tiltalt for blant annet korrupsjon, og eksperter påpeker at dette har gitt Netanyahu et enda sterkere motiv for å beholde makten.

Ifølge avisen Haaretz gir avtalen vetorett til Netanyahu når det gjelder å utnevne en ny riksadvokat.