Den siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død

Werner Gustav Doehner var åtte år gammel da passasjerluftskipet tok fyr og styrtet i Lakehurst i New Jersey 6. mai 1937. Han fikk omfattende brannskader på armer og bein og i ansiktet, før moren hans greide å kaste ham og broren ut av infernoet.

90-åringen døde på sykehus i Laconia i New Hampshire og ble bisatt fredag. Han var den siste gjenlevende av de 62 som overlevde ulykken. Hans far, søster og 34 andre mistet livet i brannen.

Før 80-årsdagen for ulykken i 2017, fortalte Doehner om turen med luftskipet fra Frankfurt til marinebasen Lakehurst. Familien fra Tyskland var på vei til Mexico by, der faren jobbet i et legemiddelselskap.

Faren filmet basen med kameraet sitt fra luftskipets spisesal, før han gikk tilbake til lugaren. Det var siste gang Doehner så ham.

Da Hindenburg ankom fortøyningsmasta, begynte flammer å blafre på toppen av luftskipet, som var fylt med hydrogen.

– Plutselig sto lufta i brann, fortalte Doehner.

– Vi var nær vinduet, og min mor tok tak i broren min og kastet ham ut. Hun tok tak i meg, men falt bakover før hun fikk kastet meg ut også, sier han. Søsteren ble imidlertid for tung.

– Da luftskipet nesten var på bakken bestemte hun seg for å komme seg ut, sier han. Moren brakk hofta i fallet.

En hydrogenlekkasje var årsaken til ulykken, som markerte slutten på bruken av den brennbare gassen i luftskip.