Pelosi: – Militærhjelpen til Ukraina brukt som en bestikkelse

Pelosi, som leder Representantenes hus i Kongressen, sier onsdagens vitneforklaring fra Ukraina-ambassadør William Taylor og statssekretær George Kent er ødeleggende for Trump, fordi de «befester bevis for bestikkelser» begått av Trump i hans handlinger knyttet til Ukraina.

Pelosis uttalelse torsdag er et tegn på at demokratene mener det foreligger nok bevis fra onsdagens høring til å støtte påstanden om at Trump misbrukte sin makt til å fremme egne politiske interesser.

Beviset får tidligere president Richard Nixons handlinger til «å nesten se små ut» til sammenligning, sa Pelosi til journalister torsdag.

Republikanerne mener demokratenes sak ikke er styrket etter onsdagens utspørring av Taylor og Kent.

– Deres forståelse, som utgjør grunnlaget for demokratenes sak, var basert på annenhåndsopplysninger. Ikke noe av det som ble sagt var anklageverdig, sier republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy.

I den åpne høringen onsdag sa Taylor at det fantes to politiske kanaler i forholdet til Ukraina, en «regulær» og en «irregulær» kanal. Sistnevnte kanal ble ifølge Taylor ledet av Trumps personlige advokat Rudy Giuliani.

Kent sa at Giuliani hadde igangsatt en kampanje mot den daværende Ukraina-ambassadøren Marie Yovanovitch. Trump erstattet henne med Taylor i juni. Yovanovitch skal vitne fredag.