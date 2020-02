Kina: Tallet på nye virussmittede går ned

For tredje dag på rad har antall nye smittetilfeller av covid-19-viruset gått ned i Hubei-provinsen i Kina, der viruset oppsto, opplyser myndighetene i landet.

Over 1.660 personer har dødd på grunn av covid-19-viruset siden det brøt ut i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember. Foto: Foto: Chinatopix via AP / NTB scanpix

NTB

Den største gruppen virus-smittede utenfor Kina er om bord cruiseskipet Diamond Princess, som ligger i karantene i Japan. Til sammen er 355 av passasjerene smittet. Foto: Foto: Jae C. Hong / AP / NTB scanpix

I den daglige oppdateringen fra helsemyndighetene søndag opplyses det at 2.009 nye sykdomstilfeller er oppdaget og at 142 personer har dødd i Kina det siste døgnet.

Antall nye smittetilfeller gjorde et hopp tidligere i uken etter at myndighetene endret måten de ble registrert på. Men siden da har tallet på nye tilfeller falt dag for dag, opplyser myndighetene søndag.

Mer enn 68.500 mennesker i hele Kina er smittet av det nye koronaviruset, og antall døde passerte søndag 1.665.

Første i Europa

Utenfor Kina er det registrert over 500 smittede i om lag 30 land. Fem mennesker er døde; i Hongkong, Taiwan, Filippinene, Japan og Frankrike.

Lørdag bekrefter franske myndigheter at en eldre kinesisk turist døde etter å ha fått påvist covid-19-viruset mens han var på ferie i Frankrike. Det er første gang noen dør av viruset utenfor Asia.

Til sammen 9.419 mennesker har blitt friske og er skrevet ut av sykehus etter å ha vært smittet av koronaviruset.

WHO: For tidlig å senke skuldrene

Men selv om det kan se ut som om utbredelsen av covid-19-viruset nå kan ha nådd en topp, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO) mot å tro at det verste er over.

– Det er umulig å spå hvilken retning denne epidemien vil ta, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebredyesusu.

– Vi ber alle myndigheter, selskaper og nyhetsorganisasjoner om å samarbeide med oss for å få fram det riktige nivået av varsling uten at det bikker over i hysteri. Kina har gitt verden noen tid, men vi vet ikke hvor mye tid, sier Tedros.

WHO har også bedt kinesiske myndigheter om mer informasjon om hvordan de diagnostiserer virussmitten.

Flere smittede på cruiseskip

Kina høster både ros og kritikk for håndteringen av virusutbruddet, og myndighetene innfører ytterligere restriksjoner. Lørdag ble det kjent at alle som vender tilbake til Beijing, må sørge for å holde seg isolert i egne boliger i 14 dager. Hvis ikke, risikerer de strenge straffer.

Den største gruppen smittede utenfor Kina er om bord i cruiseskipet Diamond Princess, som ligger i karantene i Japan. Til sammen er 355 av passasjerene smittet, opplyste japanske helsemyndigheter i en oppdatering søndag.

USA har bestemt seg for å hente hjem de amerikanske cruiseturistene, som må belage seg på ytterligere fjorten dager i karantene når de ankommer USA.