Vitner forteller om massakre i hellig by i Etiopia

Bildet viser kirken St. Mary of Zion Axum, der det skal ha foregått drap og overgrep mot sivile i slutten av november i fjor. Mange hundre mennesker skal ha blitt drept av eritreiske soldater. Foto: AP / NTB

Lik med skuddsår ble liggende i gatene i dagevis i Etiopias helligste by, forteller vitner til AP. Om natten hørte innbyggerne at hyenene tok for seg.

