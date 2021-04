Floyd-saken: Juryen har kommet til en kjennelse i rettssaken mot Derek Chauvin

Juryen i rettssaken mot Derek Chauvin, den tidligere politimannen som er tiltalt for å ha drept George Floyd, har kommet til en kjennelse.

Deler av Minneapolis, som denne politistasjonen, minner mer om en krigssone med alle sikkerhetstiltakene som er iverksatt under George Floyd-rettssaken. Foto: John Minchillo / AP / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det har vært daglige demonstrasjoner under rettssaken, her en demonstrant på utsiden av rettslokalet tidligere i rettssaken. Foto: Jim Mone / AP / NTB

Det opplyser domstolen til mediene som dekker saken. Kjennelsen blir lest opp i retten klokken 22.30 norsk tid.

Chauvin er tiltalt for forsettlig drap og to grader av uaktsomt drap. Det er knyttet stor spenning til dommen, og nasjonalgarden har tatt plass i gatene i Minneapolis og flere amerikanske byer i frykt for opptøyer.

President Joe Biden uttalte seg også om saken tirsdag, etter at juryen hadde trukket seg tilbake for dagen. Han antydet da at han håper Chauvin vil bli dømt for drap, og sa han ber for en korrekt dom.

– Det er overveldende etter mitt syn, sa Biden om bevisene i saken.

Dersom Chauvin blir frikjent eller dømt til en mild straff, er det ventet omfattende demonstrasjoner og opptøyer.

Dødsfallet, som skjedde i mai i fjor etter at Chauvin hadde satt kneet sitt mot Floyds hals og nakke i over ni minutter, førte til voldsomme Black Lives Matter-demonstrasjoner. «Jeg får ikke puste», som Floyd ropte flere ganger, ble et slagord for hele bevegelsen.