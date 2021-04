Folkemengdene jublet da Derek Chauvin ble dømt for drapet på George Floyd

Eks-politimannen Derek Chauvin ble ført vekk i håndjern etter å ha blitt kjent skyldig i drapet på George Floyd. Samtidig jublet folkemengder USA rundt.

Derek Chauvin i rettslokalet like før han fikk høre at han blir kjent skyldig på samtlige tiltalepunkter for drapet på George Floyd i mai i fjor. Foto: Court TV via AP, Pool / NTB

NTB-Snorre Schjønberg

Publisert: Publisert: I går 23:09

Øyeblikket der dommen faller, fanget av TV-sendingene. Foto: John Minchillo / AP / NTB

Medlemmer av foreningen for svarte kongressfolk følger domsavsigelsen i rettssaken mot Derek Chauvin fra Capitol Hill i Washington. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

To personer i Washington stoppet opp på gaten for å følge domsavsigelsen i rettssaken mot Derek Chauvin. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Både utenfor rettsbygningen i Minneapolis og flere andre steder i USA viste TV-bilder at folkemengder hadde samlet seg for å følge domsavsigelsen.

Da Chauvin ble kjent skyldig på det mest alvorlige tiltalepunktet, brøt jubelen løs utenfor.

Jubelen vokste da Chauvin ble dømt for også de to andre tiltalepunktene. Flere personer brøt sammen i gråt både utenfor rettsbygningen, der venner og familie av Floyd var samlet, og rundt om i Minneapolis og andre amerikanske byer.

Samtidig ble det avholdt en markering på stedet der Floyd ble drept i mai i fjor.

– Dette er rettferdighet for svarte amerikanere. Denne saken er et vendepunkt i USAs historie om ansvarlighet for politiet, og sender et tydelig budskap vi håper blir hørt klart og tydelig i hver by og hver delstat, sier Floyd-familiens advokat Ben Crump i en uttalelse.

Ber alle i USA ta grep

CNN fikk kontakt med Floyds bror etter at kjennelsen ble kjent, men han klarte bare å få fram at han ville takke for all støtte før han ble oppløst i tårer og ikke lenger kunne snakke.

– Jeg vil ikke kalle dagens kjennelse rettferdighet. Den legger ansvaret der det skal legges, men nå er rettferdigheten i dine hender. Da snakker jeg til alle i USA, sier Keith Ellison, justisminister i Minnesota.

Ellison oppfordrer videre alle amerikanere til å bruke kjennelsen som inspirasjon til å skape forandring. Det er det som vil være virkelig rettferdighet, sier han.

Amnesty Internationals John Peder Egenæs er inne på det samme.

– Dette betyr rettferdighet for George Floyd, men det kan bare være begynnelsen. Nå må amerikanske myndigheter ta grep for å sikre at ingen, uansett hudfarge, trenger å frykte overgrep i møte med politiet, sier Egenæs.

– Jeg får ikke puste

Floyd ble drept i en pågripelse 25. mai i fjor da Chauvin satte kneet sitt på halsen hans i over ni minutter. Floyds rop, «Jeg får ikke puste», ble et slagord for omfattende Black Lives Matter-demonstrasjoner verden rundt.

Etter rettskjennelsen tirsdag sa flere utenfor bygningen til mediene der at de nå endelig kan puste igjen.

Chauvin var tiltalt for to grader av uaktsomt drap og en grad av forsettlig drap. Han ble kjent skyldig på alle tiltalepunktene.

Det innebærer at retten konkluderer med at Chauvin visste at han utsatte Floyd for alvorlig fysisk skade. Det innebærer ikke at juryen måtte finne det bevist at Chauvin mente å drepe ham, men den nærmeste oversettelsen på norsk for det mest alvorlige tiltalepunktet er likevel forsettlig drap.

Dette tiltalepunktet har en strafferamme på 40 år; de øvrige er på 25 og 10 år.

Straffeutmålingen vil trolig ta noe tid, muligens flere uker. Den tidligere politimannen ble ført vekk fra rettslokalene i håndjern og ble derfra fraktet til fengsel.

Biden ringte Floyd-familien

Etter at kjennelsen var avsagt, ringte USAs president Joe Biden og visepresident Kamala Harris til Floyd-familien.

– Ingenting kan gjøre alt bedre, men i det minste er det en viss rettferdighet. Vi er alle så lettet, sa Biden til familien.

Videobilder av familien som gråtende lytter til presidentens ord, ble vist på blant annet CNN.

Biden sa også at han vil sørge for å få invitert Floyd-familien til Det hvite hus.

USAs tidligere president Barack Obama understreker at selv om han er glad for at juryen kom til denne kjennelsen, er det mye som må skje før svarte i USA får full rettferdighet.

– Virkelig rettferdighet krever at vi erkjenner at svarte amerikanere blir behandlet annerledes. Det krever at vi erkjenner at millioner av våre venner, familiemedlemmer og medborgere lever i frykt for at deres neste møte med politiet kan bli deres siste, skriver Obama.

– Og det krever at vi gjør en ofte vanskelig og utakknemlig innsats for å gjøre USA slik vi kjenner det, mer til det USA vi tror på, skriver den tidligere presidenten.

Fryktet uro

Det har vært stor frykt for at en mild dom mot Chauvin kunne føre til kraftige demonstrasjoner. Nasjonalgarden er blitt utplassert flere steder, blant annet i Minneapolis der rettssaken fant sted.

Krimeksperter har påpekt at aktoratet hadde sterk sak, mens forsvaret var sprikende og tynt.

Før kjennelsen ble kjent, og mens juryen satt isolert, gjorde USAs president det klart at han håpet på en korrekt dom. Biden slo fast at bevisene etter hans syn var overveldende.

Aktoratet sa også i sin sluttprosedyre at selv et barn ville forstå at Chauvin var skyldig etter å ha sett videobilder og andre bevis.