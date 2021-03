Minst seks EU-land stanser bruk av AstraZeneca-vaksine etter mulig alvorlig bivirkning

Danmark og minst fem andre land setter AstraZenecas vaksine på vent etter at flere vaksinerte har fått blodpropp. En person skal være død.

Statsminister Mette Frederiksen bekrefter at bruken av AstraZenecas vaksine stilles i bero mens man skaffer en oversikt over mulige alvorlige bivirkninger. Foto: Jens Dresling / Ritzau Scanpix / NTB

NTB-Ritzau

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Hvorvidt blodproppene og det ene dødsfallet skyldes koronavaksinen, er ikke klart.

Den danske Lægemiddelstyrelsen har bekreftet i en pressemelding at fem land har fulgt samme linje som Danmark.

De andre landene er Østerrike, Estland, Litauen, Latvia og Luxembourg, skrev Euronews onsdag kveld.

– Det er for tidlig å konkludere med om det er en sammenheng mellom dødsfallet og vaksinen. Dette skal undersøkes grundig, skriver helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

– Pasientsikkerhet viktigst

AstraZeneca, som har utviklet vaksinen i samarbeid med Oxford-universitetet, opplyser at legemiddelselskapet er klar over at det undersøkes en mulig sammenheng mellom selskapets vaksiner og blodpropper.

Men det vil ikke kommentere individuelle saker. I stedet understreker selskapet at det har pasientsikkerhet som høyeste prioritet.

– Vaksinens sikkerhet er grundig undersøkt i fase 3-studier, og fagfellevurdert data bekrefter at vaksinen generelt tolereres godt, skriver det svensk-britiske selskapet i en kommentar til nyhetsbyrået Ritzau torsdag.

Ønsker overblikk

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at vaksinen er satt på vent til myndighetene har skaffet seg overblikk over bivirkningene.

– Selvfølgelig er det vondt å få en slik nyhet, men først og fremst er det riktig å undersøke saken, når det er risiko forbundet med en vaksine, sier statsministeren.

Hun sier det er for tidlig på konkludere om betydningen av de dårlige nyhetene. Det er landets helsedirektorat som har opplyst om de alvorlige tilfellene av blodpropp. Frederiksen henviser til helsemyndighetene for nærmere opplysninger.

Helsedirektoratets sjef Søren Brostrøm oppgir at det ikke var noen enkel beslutning å ta midt i en stor massevaksinering.

– Men nettopp fordi vi vaksinerer så mange, må vi reagere i rett tid når det fines mulige alvorlige bivirkninger, skriver han i en kommentar.