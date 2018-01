Kilder: USA fryser bistanden til palestinerne

Pengene som skulle vært utbetalt 1. januar utgjør en tredel av USAs årlige bidrag til FN-organet UNRWA, som bistår palestinske flyktninger, skriver nyhetsnettstedet Axios. Beløpet på 125 millioner dollar – så vidt over en milliard kroner etter dagens kurs – ble stoppet av Donald Trumps regjering i påvente av en gjennomgang av støtten til de palestinske myndighetene, ifølge Axios.

En kilde i det amerikanske utenriksdepartementet avviser påstanden overfor nyhetsbyrået Reuters.

– Bare fordi de ikke har fått pengene når de forventer, betyr ikke det at betalingen er innstilt. Diskusjonen pågår fortsatt, og vi har til midten av januar på å fatte en endelig beslutning.

En talsperson for UNRWA sier de ikke er blitt informert om noen beslutning fra USA, men USAs FN-ambassadør sa nylig at landet planlegger å kutte i støtten til UNRWA. USA bruker i stadig større grad bistand som verktøy for å få gjennomslag for sin utenrikspolitikk og har også varslet at støtten til de palestinske selvstyremyndighetene kan bli kuttet. I fjor var den støtten på rundt 2,6 milliarder kroner.