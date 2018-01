Advarsel til Sør-Sudan: – Respekter freden

I en uttalelse fra den såkalte troikaen tirsdag heter det at militære ledere og deres politiske overordnede vil bli holdt ansvarlige for brudd på våpenhvileavtalen, som trådte i kraft på morgenen julaften.

Uttalelsen kommer etter meldinger om en rekke sammenstøt ulike steder i landet.

Kun få timer etter at våpenhvileavtalen trådte i kraft ble regjeringsstyrker anklaget for å ha satt i gang en ny offensiv og for å ha bombardert opposisjonens stillinger i Yei-området sørvest i landet.

2. juledag kom det rapporter om sammenstøt i Kajo-Keji sør i landet og utenfor byen Torit lenger nordøst.

Bortført guvernør

Og på årets siste dag ble det meldt at opposisjonens guvernør i delstaten Kapoeta sørøst i landet, Marko Lokidor Lochapio, var blitt bortført fra sitt hjem i nabolandet Kenya og overlatt til sørsudanske sikkerhetsstyrker. Hendelsen har vakt stor uro blant nøkkelpersoner i den sørsudanske opposisjonen SPLM-IO.

Samme dag mistet minst 22 mennesker livet i sammenstøt mellom ulike folkegrupper i Jonglei, Sør-Sudans største delstat, øst i landet.

Kamp om beite

De hittil siste meldingene om kamper mellom landets mange ulike grupperinger kom tirsdag. En lokal tjenestemann opplyser til nyhetsbyrået DPA at 29 personer er skutt og drept og 21 såret i kamper mellom to ulike stammer som kjemper om tilgang til de samme beitemarkene i delstaten Terekeka, bare 80 kilometer nord for hovedstaden Juba.

Begge grupperingene oppgis å være utstyrt med moderne våpen. Delstatsmyndighetene har bedt om at hjelp fra regjeringsstyrker slik at de kan få kontroll over situasjonen.