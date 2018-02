Minst to døde og 70 skadd i togulykke i USA

Et passasjertog med 139 passasjerer kolliderte med et godstog i byen Cayce natt til søndag lokal tid. Politiet bekrefter at to mennesker omkom og at 70 ble skadd.

De lokale nødetatene opplyser at skadene omfatter både beinbrudd og mindre kuttskader.

Et lokomotiv og flere passasjervogner sporet av i sammenstøtet, ifølge togselskapet Amtrak. Åtte ansatte skal ha vært om bord på passasjertoget, som var på vei fra New York til Miami.

En talsperson for Lexington Medical Center i byen West Columbia sier de har tatt imot 25 pasienter med lettere skader, ifølge TV-stasjonen ABC. Andre skadde er blitt sendt til Palmetto Health Center.

Mannskaper fra Røde Kors deltar i arbeidet på ulykkesstedet.

Ulykken i Cayce er den andre alvorlige togulykken i USA på under en uke. Onsdag ble en søppelbil truffet av et chartret Amtrak-tog med republikanske politikere på vei til en politisk samling i West Virginia. Én person i søppelbilen omkom.