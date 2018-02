To omkom og 116 ble skadd i togulykke i USA

Toget hadde 139 passasjerer og åtte ansatte om bord da det kolliderte med et godstog fra CSX i byen Cayce natt til søndag lokal tid.

Delstatsguvernør Henry McMaster bekrefter at to ansatte i Amtrak omkom, og at 116 av passasjerene ble fraktet til lokale sykehus etter ulykken. De to omkomne identifiseres av AP som lokomotivfører Michael Kempf (54) og konduktør Michael Cella (34).

Lokomotivet og flere passasjervogner sporet av i sammenstøtet, ifølge togselskapet Amtrak. Passasjertoget var på vei fra New York til Miami, mens godstoget sto stille i et lastespor, ifølge McMaster, som dermed antyder at Amtrak-toget hadde havnet i feil spor.

Ikke alvorlige skader

– Ingen ble grepet av panikk, sier en av passasjerene, Derek Pettaway, til CNN. Han forteller at de fleste passasjerene sov da ulykken skjedde, og at togpersonalet bidro til at de ble evakuert på en rolig måte.

De lokale nødetatene opplyser at skadene på passasjerene omfatter både beinbrudd og mindre kuttskader.

En talsperson for Lexington Medical Center i byen West Columbia sier de har tatt imot 25 pasienter med lettere skader, ifølge TV-stasjonen ABC. Andre skadde er blitt sendt til Palmetto Health Center.

Trump takker nødetatene

Mannskaper fra Røde Kors deltar i arbeidet på ulykkesstedet og tar imot uskadde passasjerer på en skole i nærheten.

– De er oppskaket. Vi ønsket å få dem bort fra kulden og til et varm sted, sier Adam Myrick, talsmann for sheriffen i Lexington County.

President Donald Trump overbrakte sine kondolanse via Twitter søndag.

–Mine tanker og bønner er med alle ofrene som var involvert i togulykken i South Carolina denne morgenen. Jeg vil også takke våre fantastiske nødetater og redningsarbeidere for det arbeidet de har gjort, skriver han.

Andre ulykke på under en uke

Ulykken i Cayce er den andre alvorlige togulykken i USA på under en uke, og den tredje ulykken det delvis statsfinansierte togselskapet Amtrak er involvert i på under en måned.

Onsdag ble en søppelbil truffet av et chartret Amtrak-tog med republikanske politikere på vei til en politisk samling i West Virginia. Én person i søppelbilen omkom.