Afrikanske ledere nær ved å kreve unnskyldning fra Trump

Ifølge et utkast til uttalelse på et toppmøte i Den afrikanske union (AU) som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til, heter det at Trumps bemerkning gikk langt utover alle former for diplomatisk etikette.

I utkastet står det at de afrikanske lederne var dypt sjokkert, og at det strategiske partnerskapet med USA sto på spill på grunn av Trumps «rasistiske og fremmedfiendtlige opptreden». De ville kreve en uforbeholden unnskyldning til alle afrikanere og folk av afrikansk bakgrunn.

Men de afrikanske lederne ombestemte seg og vedtok ikke erklæringen etter at Trump møtte AU-leder og president i Rwanda Paul Kagame under Verdens økonomiske forum i Davos. Trump skal ha skrevet et brev hvor han lovet å sende utenriksminister Rex Tillerson på tur til Afrika.

Mange afrikanske ledere var fra før sinte på Trump etter et år der USA har vist minimal interesse for Afrika og foreslått dype kutt i bistanden og et skifte fra humanitær bistand til terrorbekjempelse.