May advarer mot ny folkeavstemning

En ny avstemning vil ifølge May forvolde «uopprettelig skade på britisk politikk», kommer det fram i utdrag av talen som er delt med pressen på forhånd.

Hun mener en ny folkeavstemning fullstendig vil undergrave velgeres tillit til demokratiet.

– La oss ikke bryte tilliten det britiske folket har til oss ved å holde en ny avstemning, er May ventet å si til parlamentarikerne.

Søndag gikk May også hardt ut mot tidligere statsminister Tony Blair, som er blant dem som støtter kravet om en ny avstemning.

May omtalte Blairs uttalelser som «en fornærmelse mot det embetet han en gang hadde».

Theresa May har samtidig utsatt avstemningen i Underhuset om utmeldingsavtalen hun har forhandlet fram med EU. Det er nå ventet at avstemningen vil bli holdt i januar.

Den britiske statsministeren sa i forrige uke at hun ønsker drahjelp fra EU for å få gjennomslag i Parlamentet for avtalen.

Men EU har så langt holdt igjen.

– EU har kommet med de avklaringene som det er mulig å komme med på dette stadiet. Ingen nye møter med Storbritannia er planlagt, sier EU-kommisjonens talsperson Margaritis Schinas.

Han legger til at spørsmålet om en folkeavstemning er et internt anliggende for britene.

– Vi har ingen kommentar til dette overhodet.