Nytt markert børsfall i USA

Industriindeksen Dow Jones sank 2,1 prosent, den brede S&P 500-indeksen sank 1,9 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq falt 2,1 prosent.

Desember er gjerne den beste måneden i året i aksjemarkedene, men så langt i måneden har S&P 500 falt med 5,8 prosent.

Kinesiske myndigheter kunngjorde fredag at både industriproduksjonen og varehandelen mistet fart i november. Det ses som nok et tegn på at handelskrigen mellom USA og Kina og økte renter demper utviklingen i økonomien.

Kina har vært en av de største bidragsyterne i verdensøkonomien i mer enn 20 år. Når investorene ser tegn til svekkelse i landet, antar de at det også vil slå inn i andre store økonomier, blant annet i USA.

EUs motvilje mot å gi Storbritannias statsminister Theresa May innrømmelser i forkant av en parlamentsavstemning om skilsmisseavtalen som er inngått med EU, ble heller ikke tatt godt imot i markedet.

Oljeprisen falt også fredag.