Dommen på tre år og elleve måneder i fengsel gjelder forhold knyttet til jobben han gjorde som rådgiver for ukrainske politikere.

Domstolen i Alexandria i Virginia hadde allerede funnet ham skyldig i fem tilfeller av uriktig skatterapportering, to tilfeller av banksvindel og ett tilfelle av å ikke oppgi en utenlandsk bankkonto. Torsdagens straffeutmåling inkluderer en bot på 50.000 dollar, som tilsvarer drøyt 430.000 kroner etter dagens kurs.

Straffen er langt mildere enn den kunne blitt. Retningslinjene fra påtalemyndigheten tilsa at lovbruddene kvalifiserer til mellom 235 og 293 måneder i fengsel, det vil si snaut 19 til drøyt 24 år bak murene. Dommer T.S. Ellis sa torsdag at påtalemyndighetens anslag var «overdrevent», ifølge nyhetsbyrået AP.

Illustrasjon: Dana Verkouteren / AP / NTB scanpix

– Ydmyket og skamfull

– De to siste årene har vært de vanskeligste årene for meg og familien min. Å si at jeg er ydmyket og skamfull er en underdrivelse, sa han til dommer T.S. Ellis torsdag før han fikk dommen.

Dommeren sa torsdag at han var overrasket over å ikke høre Manafort angre. Da svarte Manafort, som møtte i grønn fengselsdrakt og satt i rullestol, at han mener «det viktige med denne saken er at den tjener som et fyrtårn for å advare andre», sa han ifølge Fox News.

Kevin Downing, en av Manaforts advokater, sa utenfor rettsbygningen i Alexandria torsdag at klienten hans gjorde det klart at han tar ansvar for sine handlinger, skriver Variety.

AP / NTB scanpix

Ny dom til uken

69 år gamle Manafort ble i fjor funnet skyldig i skattesvindel og bedrageri mot banker, for å ha skjult inntekter fra arbeid i Ukraina fra amerikanske skattemyndigheter og for å ha overdrevet sin inntekt i søknader om lån.

Etter at han ble funnet skyldig i domstolen i Virginia, sa han seg også skyldig i ulovlig lobbyvirksomhet for ukrainske politikere. Dommen i den andre saken, som er behandlet i en domstol i hovedstaden Washington, er ventet neste uke. Da avgjøres det også om dommene skal sones samtidig eller etter hverandre.

Manaforts advokater ba før torsdagens straffeutmålingen om at han burde få mildere straff på grunn av hans helse. De sier han har fått gikt og klaustrofobi i varetektsfengselet.

Russland-etterforskningen

Manaforts dom er den strengeste som har blitt gitt til noen etter at spesialetterforsker Robert Mueller startet Russland-etterforskningen, som etterforsker eventuelle koblinger mellom Donald Trumps administrasjon og russiske myndigheter. Manafort får godskrevet de ni månedene han har sittet i varetekt siden juni.

Advokat Downing sier dommen viser at det er «ingen bevis på at Manafort var involvert i samarbeid med regjeringen i Russland».

Påtalemyndigheten ønsket ikke å kommentere dommen da de forlot rettsbygningen i Virginia.