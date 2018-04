Det som skulle være en lykkens dag, ble fort snudd til et mareritt tidligere denne uken. Bruden var blant de minst 20 personene som ble drept da et bryllup i Jemen ble bombet. De fleste av ofrene var kvinner og barn.

Hvert tiende minutt dør et barn i Jemen, meldte NRK i forrige uke.

Ifølge tall fra Unicef er mer enn 10.000 mennesker drept i krigen, som har pågått siden 2015. Over 5000 barn er drept eller skadet.

Borgerkrigen i Jemen brøt ut seks måneder etter at Iran-støttede Houthi-rebeller og deres allierte tok kontroll over hovedstaden Sana i september 2014.

En koalisjon ledet av Saudi Arabia og støttet av De forente arabiske emirater, Kuwait, Bahrain, Qatar, Egypt, Jordan, Marokko og Sudan, har prøvd å få tilbake Jemens internasjonalt anerkjente regjering og lederen Abdrabbuh Mansour Hadi. Så langt uten hell.

Sivile mål

Selv om koalisjonen hevder at de ikke angriper sivile mål, er det ofte der bombene faller.

Ifølge uavhengige Yemen Data Project har nesten en tredjedel av mer enn 15.000 luftangrep vært rettet mot ikke-militære mål.

Og tall fra Unicef viser at det har vært 270 tilfeller av angrep mot skoler. 233 skoler er i ruiner på grunn av luftangrep og bomber.

Men det er ikke bare krigen som setter spor i landet. Ifølge FN-sjef Antonio Guterres er dette "den verste humanitære krisen i verden".

Mer enn 2 millioner mennesker er fordrevet fra sine hjem. Landet er på randen av en sultkatastrofe. 80 prosent av befolkningen på 27 millioner trenger humanitær hjelp, halvparten barn.

Og helsesystemet er i ferd med å bryte helt sammen.

Indirekte effekter

Den utgående lederen for Røde Kors i Jemen, Alexandre Faite, sa til nyhetsbyrået AP i forrige uke at han tror flere mennesker nå dør i landet av indirekte effekter fra konflikten enn av bombingen og landangrepene.

Bare i løpet av de siste seks månedene har 2000 dødd av kolera og akutt diaré. I 2017 ble mer enn 1 millioner barn smittet med kolera på grunn av mangel på vann og vaksiner.

Og Unicefs Midtøsten-direktør Geert Cappelaere advarte nylig om at et lignende utbrudd vil komme igjen om kort tid.

Krisen kan også vise seg å bli enda mer omfattende, ifølge Sam Loewenberg, en amerikansk gravejournalist. I en artikkel publisert som del av Bureau of Investigative Journalisms artikkelserie Global Superbug Crisis, skriver han at vi nok ikke vil merke de virkelige følgene av krisen før om noen år.

For mens leger i Jemen strever med å behandle et stort antall skadde, øker overforbruket av antibiotika. Hjelpeorganisasjonen Leger uten grenser har funnet en skremmende vekst i antibiotikaresistente bakterier i Jemen. Det er fare for at disse kan spres over hele verden, skriver Loewenberg.

Våpensalg

Både Amnesty International og Human Rights Watch har anklaget Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser i Jemen. Det har også FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein.

Saudi Arabia, på sin side, skylder på Irans støtte for at Houthi-rebellene har klart å holde fortet så lenge som de har. Noe Iran nekter for.

Men også USA og EU har en rolle i krigen.

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, ble under et besøk til Washington i mars presset av USAs forsvarsminister Jim Mattis på at han måtte være med på å forhandle fram en fred i Jemen.

Men samtidig skrev USAs myndigheter under på en våpenavtale verdt 1 milliard dollar (7,9 milliarder kroner) med Saudi Arabia.

Mellom 2013 og 2017 var Saudi Arabia verdens nest største våpenimportør, og USA og land i Europa stod for 98 prosent av eksporten viser tall fra Stockholm international peace research institute.

Siden 2015 har Storbritannia signert eksportordrer for våpen til Saudi Arabia med en samlet verdi på over 3,7 milliarder pund (11 milliarder kroner), ifølge Amnesty International.

I 2016, solgte Frankrike, Spania og Italia våpen til landet med en verdi på tilsammen 1,1 milliarder euro (11 milliarder kroner), ifølge the Campaign Against Arms Trade (CAAT).

Stoppet våpensalg

Norge har de siste årene solgt våpen og militært materiell for flere hundre millioner kroner til land i koalisjonen, først og fremst De forente arabiske emirater, skrev VG i høst.

3. januar ble klart at Norge hadde stoppet salget av såkalt A-materiell (våpen, ammunisjon materiell med strategisk kapasitet) til De forente arabiske emiratene.

Men flertallet på Stortinget stemte i begynnelsen av mars mot et forslag fra SV om å stanse eksport av våpen og såkalt B-materiell (forsvarsmateriell som ikke er våpen) til koalisjonen.

Mandag ble en av Houthi-lederne, Saleh al-Samad, drept i et luftangrep. Rebellene lover hevn, og krigen fortsetter.

Bare en løsning på konflikten vil kunne hindre en enda større katastrofe. Mange mener USA, med sitt nære forhold til Saudi Arabia, sitter med nøkkelen til den. Men president Donald Trump virker mer opptatt av å skryte av våpenavtalene: «Mange folk er i jobb i dag på grunn av avtalene med Saudi Arabia».

Imens fortsetter barn å dø. Norske myndigheter må legge press på USA og andre som kan løse denne ekstreme krisen. Vi må ikke glemme disse barna.