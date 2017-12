Den nye flyplassen i Berlin åpner i 2020

Dette er sjette gangen Berlin Brandenburg Airport Company (FBB) kunngjør åpningen av den internasjonale flyplassen som opprinnelig skulle stått klar i 2011.

– Det nye tidspunktet er pålitelig, sier flyplassjef Engelbert Lütke-Daldrup.

Han opplyser at de mange utsettelsene har ført til et hull i finansieringen og at en ny finansieringsplan vil være klar våren 2018.

Byggingen av flyplassen startet høsten 2006 og hadde en opprinnelig prislapp på 2,8 milliarder euro. I fjor fikk selskapet bak prosjektet tilført ytterligere 2,2 milliarder euro for å fullføre byggingen.